"صحة الإسكندرية" تنفي ظهور حالات مرضية جديدة بـ"الالتهاب السحائي"

طمأن الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية، المواطنين وأولياء أمور طلاب المدارس بشأن مرض الالتهاب السحائي الوبائي، حيث ذكر أن الوزارة موجودة داخل المدارس للاطمئنان على صحة الطلاب يوميًا ولم تظهر أي حالات مرضية أو حالات اشتباه بأي إصابة بهذا المرض.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه لا يوجد كما تردد من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي إغلاق أي مدرسة بالإسكندرية نتيجة هذا المرض، حيث إن الدراسة منتظمة ونسبه الغياب لم تتعدَ الـ12%.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية أن الـ3 حالات التي أشيع إصابتها بالالتهاب السحائي، تبين عدم إصابتها بهذا المرض بعد إجراء التحاليل والأشعة المختلفة، موضحًا في الوقت ذاته أن وزارة الصحة لديها خطة لتطعيم الطلاب، ضد الإصابة بمرض الالتهاب السحائي الوبائي سنويًا.