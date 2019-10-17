أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنّ 249 ألفا و473 تقدموا للتسجيل على البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية والخاصة، منذ انطلاق التسجيل على البوابة الإلكترونية 9 أكتوبر الحالي.

وتعمل البوابة الإلكترونية على فحص مستندات 45258 متقدما أتموا المرحلة الأولى للتسجيل حتى صباح اليوم، وبلغ عدد طلبات التقدم للتطوع 1779 طلبا بينما بلغ عدد الإناث المسجلين 177322 من إجمالي عدد المتقدمين.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org، والتي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة.

وأتاحت الوزارة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًة إلى أنّ البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.