بعد انتشار أخبار عن مشاركته في فيلم "The Batman"، تراجع الممثل الأمريكي جونا هيل عن المشاركة في الفيلم، وذلك وفقا لما نشره موقع "فارايتي"، حيث لم يفصح عن أسباب رفض الدور، ولكن أوضح المطلعون أنه عندما جرى الإعلان عن مشاركته كانت المفاوضات ما تزال في مرحلة مبكرة.

كان من المقترح أن يقوم "هيل" بدور الشرير، في الفيلم الذي يقوم ببطولته روبرت باتينسون فى دور الرجل الوطواط أو "Batman"، ومن بين النقاط التي أثيرت في المفاوضات ما إذا كان هيل سيلعب شخصية "البطريق" أو "ريدلر"، والآن سيتعين على المخرج مات ريفيس، وشركة "وارنر بروس" البحث عن الممثلين الذين سيتولون هذه الأدوار.

وتعتبر الممثلة الأمريكية زوي كرافيتز، أحدث المنضمين لفريق عمل الفيلم لأداء شخصية "كات وومن"، من المتوقع أن تبدأ مرحلة ما قبل الإنتاج في بلدان جزر المحيط الهادئ في هذا الصيف.

لم يتم تحديد تاريخ انطلاق رسمي، على الرغم من أن المطلعين أخبروا "فارايتي" أن التصوير قد يبدأ في أواخر عام 2019 أو أوائل عام 2020، ومن المقرر أن يصل فيلم "The Batman" إلى المسارح في 25 يونيو 2021.