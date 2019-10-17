صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن العدوان التركي على سوريا قد يؤدي إلى عودة تنظيم داعش الإرهابي، حسبما ذكرت "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل.

وبدأت تركيا حملتها العسكرية شمال شرقي سوريا، الأربعاء قبل الماضي، معلنة أن هدفها القضاء على المسلحين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني، المصنف تنظيما إرهابيا في تركيا.

وأدت العملية إلى مقتل العشرات من المدنيين، فضلا عن نزوح أكثر من ربع مليون شخص حسب تقديرات أولية، وسط تحذيرات من خطط أنقرة لتغيير الخريطة الديموغرافية لشمال شرقي سوريا.