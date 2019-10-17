تعهد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، بالرد على العدوان الذي تشنه تركيا منذ التاسع من الشهر الحالي في شمال شرق البلاد "بكل الوسائل المشروعة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقال الأسد، خلال استقباله مسؤولا عراقيا، إن العدوان التركي غزو سافر وعدوان واضح، مضيفا أن سوريا سترد عليه وتواجهه بكل أشكاله في أي منطقة من الأرض السورية عبر كل الوسائل المشروعة المتاحة، بعدما انتشرت القوات الحكومية في مناطق عدة قريبة من الحدود التركية بموجب اتفاق مع الأكراد، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

كانت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا، اتهمت في وقت سابق اليوم، القوات التركية باستخدام أسلحة محرمة دوليا في هجومها على مدينة رأس العين الحدودية، حيث تخوض معارك عنيفة ضد قوات سوريا الديموقراطية منذ أكثر من أسبوع.