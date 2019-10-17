شابة إريترية تزور مصر لأول مرة: المصريون رحبوا بي وتعلمت أشياء جديدة

قالت مروة عبدالقادر، شابة إريترية تزور مصر لأول مرة للمشاركة في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي، إنها ترغب في التواصل مع المجتمع الإفريقي من أجل معرفة الصعوبات التي تواجهها دول القارة.

وأضافت، خلال تصريحات لشاشة "إكسترا نيوز": "نتعرف كل يوم على أشياء جديدة ونحاول حل المشكلات المختلفة".

وزارت "مروة" قناة السويس، حيث أعربت عن سعادتها الكبيرة بتواجدها هناك، وقالت إن المجهود المبذول كبير وعظيم".

كما زارت مشروع الاستزراع السمكي بشرق القنطرة، وقالت إنها تعرفت على التاريخ المصري، مثلما قرأته في الكتب والأفلام، مشيرةً إلى أنها سعيدة لزيارتها لمصر وأن المصريين رحبوا بها وبالشباب الإفريقي المشارك في المؤتمر.

وأضافت سارة، من أوغندا، أن البرنامج شيق للغاية، مؤكدة سعادتها وامتنانها للرئيس السيسي، بسبب إتاحته هذه الفرصة للشباب الأفارقة: "الذي ندرسه في البرنامج متطور للغاية، كما زرنا عدة أماكن في مصر، حقًا هي جميلة وجميع المواطنين يتعاملون بلطف كبير".

وقال حميسو علي كيمي، طالب من نيجيريا، إنه سعيد للغاية كونه مشاركًا في البرنامج، حيث أنه مميز بشكل كبير ويجمع العديد من الدول الإفريقية، مشيرةً إلى أنه لم يكن يتوقع كل ما رآه في مصر في المرة الأولى لزيارتها.