تقدم النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب دائرة المرج عن حزب المصريين الأحرار، بطلب مناقشة عامة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بخصوص موقف وسياسة الحكومة من تنفيذ الحكم القضائي الصادر بأحقية صرف الخمس علاوات لأصحاب المعاشات.

وطالب علي بدعم حقوق أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن كافة الحكومات بالعالم تدير أموال أصحاب المعاشات إدارة اقتصادية، ومنها دول عربية لأن أصحاب المعاشات دفعوا أموالهم مقدما من أجل خدمة مستقبلية ترتبط بالرعاية الاجتماعية وتكلفة الخدمة العلاجية ولكن فشل الحكومات السابقة في إدارة أموالهم بالصناديق وإهدارها هو السبب الحقيقي في وضعهم الآن.

وأكد أنه لاتوجد حكومات بالعالم تدفع أموالا في موازناتها لأصحاب المعاشات لأنه من المفترض أن أموالهم تستثمر لسنوات للحصول على خدمات رعاية اجتماعية مستقبلا بعد بلوغ سن المعاشات ولكن الحكومة تدعم ذلك بالموازنة العامة نتيجة الأخطاء السابقة في إدارة هذا الملف.