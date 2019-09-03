كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تستهدف سداد نحو 192 مليار جنيه لصالح صناديق أصحاب المعاشات.

وأضاف معيط، في كلمته على هامش مشاركته بمؤتمر صحفي ينظمه مجلس الأعمال المصري الكندي مساء اليوم، أن هذا الاتجاه يأتي بالتزامن مع نجاح الحكومة في تحقيق فائض أولى بالموازنة خلال العامين الماليين الماضيين.

وأشار وزير المالية إلى أن التعديلات على قانون المعاشات تتيح تأسيس كيانات استثمارية داعمة للدولة على غرار التجارب الدولية، كاشفا أن الحكومة تستهدف سداد نحو 1.3 تريليون جنيه على مدار الـ7 سنوات المقبلة.

وتابع وزير المالية أن قيمة إجمالي متأخرات دعم الصادرات على مدار 5 سنوات الماضية بلغ 24 مليار جنيه، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بسداد كل مبالغ دعم الصادرات عن السنوات السابقة بدليل رفع دعم الصادرات خلال العام المالي الحالي إلى 6 مليارات جنيه بزيادة 50% عن 4 مليارات جنيه.

وحول استراتيجية الدين العام، قال معيط إن الحكومة تستهدف خلال العامين الماليين المقبلين وحتي 2021-2022 إطالة آجال الدين الحكومي من أربع سنوات حاليا ليصبح 5 سنوات، لافتا إلى محادثات حالية تجرى مع مجموعة جي بي مورجان العالمية لإدارج السندات المصرية ضمن مؤشراتها، علاوة على تسويتها عبر شركة "يوروكلير" العالمية بعد إطالة أجل الدين الذي كان شرطا أساسيا لتلك المؤسسات لإدراج السندات.

وحول رد مستحقات شهادات قناة السويس بعد مضي 5 سنوات قال معيط: "فلوس قناة السويس موجودة من فترة في البنك المركزي لأنه من سيقوم بردها للبنوك"، معلقا: "وزير المالية شغلته يدبر تريليونات مش 60 مليار جنيه".