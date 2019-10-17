شقيقان يطردان والديهما ويستوليان علي ممتلكاتهما في كفر الشيخ

أفنيا عمرهما فى تربية وخدمة أبنائهما، وتمكنا من إتمام زواج 4 منهم، وتبقى ابن واحد، وفى نهاية مشوار كفاحهما كان جزاؤهما الطرد من منزلهما بعدما بلغا من العمر أرذله، بعد أن أراد اثنان من أبنائهما الاستيلاء على مدخراتهما طوال العمر، ليبدأ الزوجان رحلة معاناة فى الانتقال من مكان لآخر، حتى استقرا بمنزل زوج ابنتهما.

بملامح يبدو عليها الأسى ونظرات شاردة، جلس جمال أبوالعينين، 65 عاماً، مُقيم بإحدى قرى مركز الرياض بكفر الشيخ، فى إحدى زوايا الغرفة ليروى قصته مع أولاده، قائلاً: «أعمل مزارعاً، لا أعرف سوى هذه الحرفة، وشقيت حتى تمكنت من توفير حياة كريمة لأولادى الـ5، كافحت أنا وزوجتى حتى استطعنا تزويج 4 منهم، ولدين وبنتين، وحينما أردنا بناء منزل والمساهمة فى زواج الابن الأخير، وقف لنا أبنائى الذكور ومنعونى، رغم أنى توليت تجهيزهما بشكل كامل، وقاما بطردنا من منزلنا واستوليا على ممتلكاتنا، من أموال وماشية وأسمدة».

الأب المكلوم أضاف دامعاً: «لم أتخيل بعد فناء عمرى فى رعايتهم أنا وزوجتى أن يكون مصيرنا الطرد، كنا نعمل باليومية فى بداية حياتنا، وربيناهم وعلمناهم وزوّجناهم، وصرنا من الأجداد وطُردنا أمام أحفادنا، وعندما تدخلت بناتنا اعتديا عليهن بالضرب، وأقمنا لدى أقاربنا، ثم لجأنا إلى منزل إحدى بناتنا، وفشلت محاولات الصلح التى تبناها عدد من أبناء القرية، فلجأنا للشرطة لتحرير محضر حمل رقم 125/38 أحوال مركز شرطة الرياض، وناشدنا مدير الأمن ومحافظ كفر الشيخ إعادتنا لمنزلنا».

وأشار الأب إلى أنه اعتبر ولديه بمثابة «زرعة»، ولكنها للأسف باتت فاسدة، بعد موقفهما القاسى: «هان عليهم شقانا وتعبنا سنين طويلة، وأناشد المسئولين التدخل وإعادتى لمنزلى، وأخذ تعهد على أولادى بعدم التعرض لى ولزوجتى».