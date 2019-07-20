قضت دائرة الجنح بمحكمة ناصر الجزئية ببني سويف، برئاسة المستشار أحمد علي قايد، رئيس المحكمة، بحضور محمود فخري، وكيل النيابة، وأمين السر محمد عرفة، في القضية رقم 13659 جنح ناصر بحبس شقيقين لمدة سنة لكل منهما وإلزامهما بالتعويض المدني المؤقت 10 آلاف جنيه بعد تعديهما على سيدة وإحداث إصابات بها.

وفوجئت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، بحضور سيدة وتدعى "و.ف"، مقيمة بإحدى قرى مركز ناصر شمال المحافظة، إلى مقررة المجلس، تطالب بالوقوف معها ضد شقيقين حاولا إرهابها وإجبارها على أخذ أرضها الزراعية الملاصقة لأرضهما بالقوة أو بيعها بثمن رخيص، والتي تقوم على زراعتها ورعايتها وتعديا عليها وإحداث إصابات بالغة لها ولأطفالها وحجزهما بالمستشفى.

وكلفت نرمين محمود، محامي شكاوى المرأة بالمجلس محمد جمال هندي، بناءً على توجيهات الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بالوقوف مع السيدة والتواجد معها، لتحرير محضر شرطة ضد المعتدين عليها، وتقديم كل الدعم لها إلى أن أصدرت المحكمة قرارها بحبس الشقيقين وعدم التعرض للسيدة.

وقالت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، إن فرع المجلس بالمحافظة لا يدخر جهدا في خدمة المرأة ببني سويف، و"نقوم بمساندتها وتدعيمها في كل المجالات، وأن مكتب شكاوى المرأة يعمل دائما على استقبال كل الشكاوى والعمل على حلها".