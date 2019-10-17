علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وقف العدوان علي سوريا بأنه "يوم عظيم" لتركيا والأكراد.

وقال ترامب، بحسب ما نقلته قناة "سكاي نيوز"، إن هذا الاتفاق "أنقذ حلفاءنا الأكراد" و ووجه الرئيس الأمريكي الشكر للأكراد، وقال إن وقف إطلاق النار "أنقذ أرواحهم"، وأضاف "سنواصل جهودنا لهزم تنظيم داعش".

وبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في التاسع من أكتوبر الجاري، عملية عسكرية شمال شرقي سوريا، لاستهداف ما وصفه بـ"التنظيمات الإرهابية"، بحسب زعمه. وقال أردوغان إن العملية العسكرية التركية، والذي أسماها "نبع السلام" تستهدف تنظيمي "داعش" و"بي كا كا" الإرهابيين، حيث تنبثق الأخيرة من حزب العمال الكردستاني الذي تحظره تركيا.