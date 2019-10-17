أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، التوصل إلى اتفاق مع تركيا، لوقف العدوان على شمال سوريا، نقلا عن "سكاي نيوز".

وكشف بنس تفاصيل الاتفاق، خلال مؤتمر صحفي من العاصمة التركية أنقرة، بعد لقائه بالرئيس رجب طيب أردوغان، وتضمن البنود التالية:

- وقف تركيا العملية العسكرية للسماح بانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية خلال 120 ساعة.

- الولايات المتحدة ستعمل مع الوحدات الكردية لتأمين انسحابها بعمق 20 ميلا (32 كيلومترا) عن الحدود السورية التركية.

- الاتفاق يتضمن عدم دخول تركيا في عمل عسكري بمدينة كوباني السورية التي دخلتها قوات سورية.

- إنهاء العملية العسكرية التركية عند اكتمال انسحاب الأكراد.

- الولايات المتحدة لن يكون لها جنود على الأرض في سوريا.

- أمريكا وتركيا ملتزمتان بالتوصل لاتفاق سلمي بشأن المنطقة الآمنة في سوريا، يضمن أمن أنقرة والأكراد.

- حماية الأقليات في شمال سوريا، وحماية السجون هناك.

- هزيمة تنظيم "داعش" هو الهدف المشترك.

- الولايات المتحدة تتراجع عن فرض عقوبات إضافية على تركيا.

واعتبر نائب الرئيس الأمريكي أن "ما تم الاتفاق عليه سيخدم مصلحة الأكراد في سوريا، ويؤسس لمنطقة عازلة طويلة الأمد".

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الاتفاق مع تركيا "نجاح كبير وسينقذ حياة الملايين".