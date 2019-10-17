عدد الوطن الصادر غدا الجمعة

تقرأ في عدد "الوطن"، الصادر غدا الجمعة، أزمة مباراة القمة: اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تقرر إقامتها نهاية الدور الأول في برج العرب.. والأهلي: لن نخوض أي لقاء في الدوري قبلها

وفي العدد تقرأ أيضًا: "الأسمرات".. الانتقال لـ"حياة أفضل"

· المشروع كلف الدولة 10 مليارات جنيه.. ونقل أكثر من 70 ألف مواطن من أماكن خطرة إلى وحدات سكنية متميزة

كما تقرأ في العدد ملف "تشابه الأسماء".. مكاسب ومتاعب

· جمال عبدالناصر.. تاه في معرض الكتاب ورفضوا ينادوا عليه بالميكروفون.. ورشدي أباظة: لقب "دنجوان يلازمني"

وفي العدد أيضًا: "joker".. هوس العنف

· فيلم أمريكي جديد يثير الجدل.. ونقاد اتهامه بالتحريض على القتل مبالغ فيه

وفي ملف "أردوغان مجرم حرب".. جرائم الأتراك في شمال سوريا

· "سوريا الديمقراطية" تتهم القوات التركية بممارسة القتل بأسلحة محرمة دولية في العدوان و"عكاشة": على الحكومة السورية التحرك دوليا لمحاسبتها