تقرأ في عدد "الوطن"، الصادر غدا الجمعة، أزمة مباراة القمة: اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تقرر إقامتها نهاية الدور الأول في برج العرب.. والأهلي: لن نخوض أي لقاء في الدوري قبلها
وفي العدد تقرأ أيضًا: "الأسمرات".. الانتقال لـ"حياة أفضل"
· المشروع كلف الدولة 10 مليارات جنيه.. ونقل أكثر من 70 ألف مواطن من أماكن خطرة إلى وحدات سكنية متميزة
كما تقرأ في العدد ملف "تشابه الأسماء".. مكاسب ومتاعب
· جمال عبدالناصر.. تاه في معرض الكتاب ورفضوا ينادوا عليه بالميكروفون.. ورشدي أباظة: لقب "دنجوان يلازمني"
وفي العدد أيضًا: "joker".. هوس العنف
· فيلم أمريكي جديد يثير الجدل.. ونقاد اتهامه بالتحريض على القتل مبالغ فيه
وفي ملف "أردوغان مجرم حرب".. جرائم الأتراك في شمال سوريا
· "سوريا الديمقراطية" تتهم القوات التركية بممارسة القتل بأسلحة محرمة دولية في العدوان و"عكاشة": على الحكومة السورية التحرك دوليا لمحاسبتها