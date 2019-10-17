انتهت لجنة «الخطة والموازنة» من جلسات الاستماع حول مشروع قانون الجمارك الجديد، لتبدأ مناقشة المواد تمهيداً للانتهاء منه، وقال وكيل اللجنة المهندس ياسر عمر، إنه يتم الآن تبويب الملاحظات والتعديلات المطروحة فى جلسات الاستماع، لتبدأ مناقشة المواد، بعد غد.

مناقشة مواد القانون "الأحد" بعد تبويب التعديلات المطروحة

فى سياق آخر، قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، استدعاء وزير التجارة والصناعة، لجلسة الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، لوزيرَى الصناعة وقطاع الأعمال، حول تدهور صناعة «النسيج» فى مصر وسبل إنقاذها، ومواجهة تهريب الملابس والمنسوجات إلى الأسواق المحلية.

وقال المهندس فرج عامر، رئيس اللجنة، إن الأعضاء قرروا عدم انعقاد اللجنة دون حضور الوزير المختص، مشيراً إلى أن اللجنة طالبت بجدول زمنى محدد لتطوير صناعة الغزل والنسيج وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وليس مجرد خطط وبرامج لا يتم تنفيذها.

وأضاف النائب طارق متولى، عضو اللجنة، أنه تقدم بطلب إحاطة حول أثر تهريب الملابس إلى الأسواق المحلية على الصناعات المحلية، خاصة أن معظم مصانع الغزل والنسيج والمفروشات المنزلية اضطرت إلى خفض الإنتاج بسبب المنافسة غير العادلة من المنتجات المهربة من الخارج، التى تقل أسعارها بنسبة 54% عن المحلى.

وأوضح أن الملابس المهربة تشكل 50% من حجم السوق، مطالباً الحكومة بضرورة إيجاد حل لمشكلة التهريب التى تضر كثيراً بالمنتج المحلى.

وقدم علاء والى، عضو مجلس النواب، طلباً للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لاستدعاء وزير قطاع الأعمال، لسؤاله حول عدم تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإنقاذ عدد من الشركات التابعة للوزارة، والعمل على إعادة هيكلتها بما يضمن إيقاف نزيف الخسائر.