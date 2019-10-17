أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن زيارة أردوغان لواشنطن الشهر المقبل ما زالت قائمة في موعدها، حيث أعلن كبير موظفي البيت الأبيض، في وقت سابق أن الرئيس قد يلغي دعوة إلى إردوغان لزيارة البيت الأبيض، في انتظار ما ستسفر عنه المحادثات في أنقرة.

وقال وزير الخارجية التركي، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن أنقرة اتفقت مع أمريكا على جمع الأسلحة الثقيلة من وحدات حماية الشعب الكردية "قسد" وتدمير مواقعها.

وأوضح جاويش أوغلو، أن هذا لا يمكن وصفه بأنه "وقف لإطلاق النار"، مضيفا "الهدنة تعقد بين جانبين مشروعين فقط".

وأردف "أوقفنا العملية فقط، من أجل مغادرة المنظمة الإرهابية للمنطقة الآمنة".