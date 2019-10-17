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أمل وثقة وحوار متبادل.. الرئيس السيسي يؤكد نظرته لشباب مصر

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وزير الاتصالات اللبناني: ما شهدناه اليوم وراءه أياد خفية

الأمم المتحدة ترحب بجهود خفض التصعيد في شمال سوريا

الأمم المتحدة ترحب بجهود خفض التصعيد في شمال سوريا

عاجل.. لبنان يلغي الرسوم المفروضة على "واتس آب"

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