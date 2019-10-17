قال الكاتب الصحفي التونسي محمد بن عود، إن فوز قيس سعيد في الانتخابات التونسية جاء أشبه باستفتاء شعبي شارك فيه قرابة 3 ملايين تونسي، حيث ظهر أن هناك التفافا جماهيريا حوله، بخاصة من فئة الشباب، مضيفًا أن سعيّد يُعد رئيسا في مرتبة زعيم ديمقراطي حظي بالكثير من الدعم الشعبي والشبابي.

وأضاف "بن عود"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الدستور التونسي يُعطي الرئيس صلاحيات محدودة تتعلق بالدفاع والخارجية ورئاسة مجلس الأمن القومي، ورغم ذلك مرت الانتخابات التشريعية مرور الكرام دون مشاركة الكثير من التونسيين فيه، الذين انتبهوا فقط للانتخابات الرئاسية رغم أن الانتخابات البرلمانية هي الأهم.

وأشار الصحفي التونسي، إلى أن الشعب التونسي لم يُركز في الانتخابات التشريعية مثلما حدث في الانتخابات الرئاسية، حيث مرت الانتخابات التشريعية في تونس بين الاستحقاق الرئاسي ما بين الجولة الأولى والإعادة مرور الكرام.