قال خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، إنه منذ بدء عمليات الجيش الليبي لتحرير طرابلس، فإن المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية يؤكد احترامه حياة المواطنين الليبيين أينما كانوا، حتى من حملوا السلاح ضد الدولة الليبية، لكنه طالبهم بتسليم الأسلحة وعندها سيكونون آمنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "ten"، أن الأمر لو كان عسكريًا بحتًا لاجتاحها الجيش الليبي بشكل كامل، ولكن الجيش استدرج الميليشيات خارج التجمعات السكنية حفاظًا على المواطنين ومساكنهم، متوقعًا أن يجرى تحرير طرابلس خلال شهرين.

وتابع، أنه سيجرى تأمين طرابلس تمامًا وكافة أنحاء الدولة الليبية تأمينًا كاملًا مثلثما يحدث في درنة وبنغازي، حتى لا يحدث ما يفسد العرس الانتخابي وتأسيس دستور توافقي وتنظيم الانتخابات.