شهد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، احتفالية مديرية الأوقاف بالليلة الختامية لمولد سيدى أحمد البدوي، التي أقيمت في سرادق بساحة المسجد الأحمدي بمدينة طنطا.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف، قدم خلالها الشكر للمحافظ، على الجهد المبذول في تنظيم ورعاية المولد الأحمدي الذي يحتفل به كل عام، ويتواكب مع احتفال المحافظة بانتصارات 6 أكتوبر وعيدها القومي.

وأوضح أن الاحتفال بالمولد الأحمدي، يدخل السرور على قلوب المواطنين الذين يتوافدون من جميع أنحاء الجمهورية وخارجها.

واختُتِمَت الاحتفالية، بفاصل من الابتهالات الدينية، احتفالا بهذه المناسبة.

حضر الاحتفالية، كل من، اللواء طارق حسونة مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، و اللواء أسامة بكير رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية و لفيف من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية والشعبية.