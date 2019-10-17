رحبت وزارة الخارجية السودانية بفوز السودان بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2020 إلى 2022، في الانتخابات التي جرت، اليوم، خلال أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بعدد 175 صوتا.

وقالت الوزارة، في بيان مساء اليوم، إن فوز السودان بعضوية مجلس حقوق الإنسان، يمثل اعترافاً من المجتمع الدولي بالتطورات الإيجابية التي جرت في السودان في أعقاب الثورة، التي قادها الشعب السوداني من أجل الحرية والعدالة والعيش الكريم، والتي أظهر فيها شجاعة وتصميما أثارت إعجاب العالم قاطبة.

وأضافت: "هذا الفوز يمثل حافزا مهما للحكومة الانتقالية، وهى تمضي قدما نحو إرساء قيم الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة حكم القانون وترقية أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، ودافعا لها لاستكمال الجهود التي بدأتها، لمد جسور التعاون مع آليات حقوق الإنسان الدولية المختلفة، خاصة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي يستعد خلال الفترة المقبلة لفتح مكتب قطري بالسودان، وفقاً لاتفاقية الموقعة في سبتمبر الماضي، في نيويورك".

وأعربت الوزارة عن شكرها لجميع الجهات التي أسهمت في هذا الفوز التاريخي المستحق، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وبعثة السودان في كل من جنيف ونيويورك، وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وكل الدول الشقيقة والصديقة التي ساندت ترشيح السودان لعضوية المجلس.