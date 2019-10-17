قال اللواء طيار أركان حرب شاكر فتح الله، أحد أبطال معركة المنصورة الجوية، إن قاعدة المنصورة الجوية تضم مقاتلات ولواء، وتمتلك قوة ضربة قوية للغاية، لحماية منطقة الدلتا وسيناء، وجزء من المياه الإقليمية.

وأضاف فتح الله، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج "نظرة"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن العدو الإسرائيلي لم يتمكن من مهاجمة الأهداف المصرية داخل منطقة الدلتا والأهداف الحيوية الموجودة، في أعقاب الضربة الجوية الأولى في حرب أكتوبر 1973 وضرب الأهداف المعادية داخل منطقة سيناء، وفكر في تنفيذ ضربة جوية كبيرة لتدمير قاعدة المنصورة الجوية.

وتابع شاكر، أن العدو الإسرائيلي حاول الهجوم على القاعدة الجوية في المنصورة يوم 7 أكتوبر 1973 بثماني طائرات لكن القوات الجوية المصرية اعترضتهم قبل الدخول إلى منطقة حرم المطار، ثم فكرت القوات الإسرائيلية في الضرب عن طريق أمواج متتالية من الطائرات الفانتوم، وجرى اعتراضهم، وحدث اشتباك مع بداية دخول الطائرات المعادية إلى المجال الجوي المصري، ورغم تكبده خسائر إلا أنه قرر الاستمرار في الهجوم على قاعدة المنصورة الجوية في محاولة لإخراجها عن العمل.

وأشار شاكر فتح الله، إلى أن المعركة استمرت أكثر من 50 دقيقة، بفضل الفنيين والمهندسين والموجهين وذلك وفق تقديره الشخصي.