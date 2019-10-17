قال المهندس محمد سعيد، مدير عام شركة الكهرباء ببورسعيد، إن عطلا مفاجئا حدث بعد انسحاب جهد 220 فولت في الخط الرئيسي المغذى للكهرباء ببورسعيد، ما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب عن المدينة لوقت قصير.

وأضاف أنه جرى النقل إلى الخطوط البديلة وتوصيل الكهرباء، وبالفعل وصلت إلى المحافظة خلال وقت قصير، وأشار إلى أنه يجري تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب العطل وإصلاحه.

من جانبه، أكد الدكتور كمال النحاس، رئيس محطة مياه بورسعيد، التابعة لهيئة قناة السويس، أن محطة مياه الشرب أعيد تشغيلها بالفعل، وأن الضغوط بشبكة المياه ستعود لطبيعتها تدريجيا خلال وقت قصير إلى مختلف أحياء المحافظة بعد انقطاعها عن بورسعيد بالكامل بسبب عطل مفاجىء حدث في أحد الخطوط الناقلة للكهرباء والتي تغذي بورسعيد بالكامل.

وأوضح أن المحطة رفعت على الفور، درجة الاستعداد القصوى والتنسيق مع الترسانة البحرية بالهيئة لتشغيل مولدات الطوارىء الكهربائية، لتقوم بدورها بتشغيل المحطة جزئيا لتصل المياه إلى المنشآت الحيوية والأدوار الأولى في حالة إستمرار عطل الكهرباء.

وشدد على أن العطل لم يستغرق وقتا وعادت الكهرباء إلى المحافظة وبدورها إلى المحطة وأوقف تشغيل مولدات الطوارىء والعمل بخطوط الكهرباء الأساسية للمحطة.

وأعلن أن مياه الشرب بدأت تشغيلها بصورة طبيعية، ويستغرق ذلك وقت قصير لوصول المياه إلى كافة الأحياء ببورسعيد بمعدلها الطبيعي.

وعاشت بورسعيد قرب ساعتين في ظلام دامس بعد انقطاع الكهرباء، وأدى إلى انقطاع مياه الشرب عن المحافظة، وحرص أصحاب المحلات على حماية بضائعهم خوفا من أعمال السرقة، وحرص رجال المرور برئاسة اللواء محمد بصلة، مدير إدارة المرور والعقيد حسن السخري، رئيس المباحث، على الانتشار في شوارع بورسعيد لتسيير الحركة المرورية، بالإضافة إلى انتشار سيارات الشرطة في مختلف الشوارع الرئيسية لتأمين المحافظة.