"الخدمة هتيجي للمواطن لحد البيت".. وزير الاتصالات يتحدث عن الرقمنة

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هدف الوزارة الأساسي بناء مصر الرقمية، وذلك من أجل تطويع التكنولوجيا لخدمة المواطنين في مجالات الصحة والتعليم والثقافة، وشتى نواحي الحياة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء dmc"، عبر "dmc"، أن مصر الرقمية تقوم على عاملين أساسيين، هما التحول الرقمي وبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن العامل الأول معني بإنشاء منظومات رقمية باستخدام تكنولوجيا المعلومات لتقديم الخدمات الحكومية للمواطن دون التعرض إلى التعقيدات.

وتابع: "في المستقبل القريب المواطن هتجيله الخدمة لحد باب بيته أو لحد محل عمله، وذهابه لمكان تلقي الخدمة هيقل جدًا".

ولفت وزير الاتصالات، إلى أنه في نهاية العام الحالي سيكون مجموع الخدمات الحكومية المقدمة لمواطني محافظة بورسعيد، التي تعد أولى محافظات الجمهورية التي شهدت تطبيق التحول الرقمي، في نهاية العام الحالي أكثر من 170 خدمة.