قدم رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، مقترحا جديدا لقائد تحالف "أزرق أبيض"، بيني جانتس، بشأن حكومة وحدة وطنية، لكن الأخير رفض المقترح، نقلا عن "روسيا اليوم".

وقال نتنياهو، اليوم الخميس، إن "الحكومة ستكون مبنية على توافق وطني عريض لكي تكون قادرة على معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية الملحة الماثلة أمامنا"، مضيفا أنه "سيتعين على جميع الأحزاب تقديم بعض التنازلات من أجل تحقيق التوافق".

وأكد نتنياهو أنه اتصل بجانتس لتقديم المقترح إليه شخصيا، موضحا أنه قدم لزعيم "أزرق أبيض" حلا وسطا بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، معتبرا أن "هذه هي الحكومة الوحيدة التي يمكن تشكيلها الآن، والحكومة الوحيدة التي يجب تشكيلها الآن".

ودعا نتنياهو جانتس إلى الدخول في التفاوض معه فورا، محذرا من أن أي تأجيل "سيعيد بنا إلى ما كان عليه الحال قبل شهرين".

ورفض مسؤولون في "أزرق أبيض" مقترح نتنياهو، معتبرين إياه محاولة للتهرب من المسؤولية عن انتخابات تشريعية جديدة، ستجري في حال عدم تشكيل الحكومة.

وقال جانتس: "للأسف تدل التصرفات الأخيرة لرئيس الوزراء أنه لا يسير في الطريق نحو الوحدة"، واتهم نتنياهو بأنه لا يرغب في إجراء مفاوضات مباشرة و"الاعتراف بأن معظم الإسرائيليين انتخبوا حكومة وحدة ليبرالية بدون متطرفين"، في إشارة إلى شرط نتنياهو تشكيل الحكومة بمشاركة الأحزاب الدينية المتشددة، الأمر الذي رفضه "أزرق أبيض" منذ البداية.