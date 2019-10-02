أيام حاسمة في تاريخ بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية ربما تصبح نقطة تحول لأبرز الشخصيات التي جاءت في تاريخ دولة الاحتلال والذي نجح في كسر الرقم القياسي للحكم في إسرائيل متفوقًا على ديفيد بن جوريون، حيث أوضحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن نتنياهو البالغ من العمر 70 عامَا يعد أكثر رؤساء وزراء إسرائيل حكمًا على مدار التاريخ، بعد أن وصل لمدة 8 آلاف و476 يومًا في حكم بلاده يوليو الماضي.

النائب العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت يبدأ اليوم الاستماع لمحامي نتنياهو في 3 قضايا من شأنها أنَّ "تزيد الطين بلَّة" بعد فشله في تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد الانتخابات المبكرة في شهر أبريل الماضي وإجراء انتخابات أخرى وعلى ما يبدو أنه سيكرر فشله مرة أخرى في ظل عدد المقاعد المتقاربة الذي حصل عليه حزب "الليكود" ومنافسه حزب "أزرق أبيض" بقيادة "بيني جانتس" رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، وصعوبة تشكيل تحالف من شأنه تشكيل الحكومة.

اتهامات بـ"الفساد والاحتيال واستغلال الثقة" من المتوقع أن يتم توجيهها إلى بنيامين نتنياهو في جلسة الاستماع.

وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن القضايا التي تقف في طريق رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:

القضية 1000

يُطلق عليها قضية الهدايا وتشمل رئيس الحكومة الإسرائيلي وعائلته.

سببها تلقيهم هدايا ثمينة من أثرياء من ضمن الهدايا شمبانيا وسيجار من أنواع معينة ومجوهرات لزوجته سارة نتنياهو.

من بين الأثرياء أرنون ميلشان منتج هوليوود المعروف ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر.

ذكرت الشرطة الإسرائيلية أنَّه استلم من مسلشان هدايا تتجاوز قيمتها 208 ألف دولار.

وتلقى من باكر أكثر من 112 ألف دولارفي المقابل حصل ميلشان على إعفاءات ضريبية إسرائيلية.

القضية 2000

قضية تتعلق بتسريبات لمحادثات بين نتنياهو أونون نوني موزيس صاحب صحيفة "يديعوت أحرونوت" التي تنتقد نتنياهو دائمًا.

تقل الشرطة إنهما بحثا تقييد انتشار صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة التي يمكلها ملياردير يهودي أمريكي يدعى شيلدون أديلسون.

التقييد كان سيتمّ عن طريق تشريعات وطرق أخرى في مقابل تخفيف لهجة هجوم يديعوت ضد نتنياهو.

القضية 4000