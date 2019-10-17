شرح وزير الاتصالات، آلية عمل تطبيق الخدمات الحكومية الإلكترونية، على الهواء مباشرة عبر أحد الأجهزة الحاسوبية خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "DMC".

وكشف "طلعت"، من خلال شرح عملي كيفية إصدار بدل فائد أو تالف لبطاقة التموين أو كيفية تفعيل البطاقة من الأساس أو استخدام خدمات التوثيق، مثل خدمة استعلام عن سريان محرر أو إصدار توكيل أو إصدار إقرار.

وأوضح وزير الاتصالات، كيفية تجديد الرخصة ودفع المخالفات المرورية عبر الحاسب الآلي إلكترونيا.

وأعلنت محافظة بورسعيد، أغسطس الماضي، انطلاق التشغيل التجريبي للموقع الإلكتروني للخدمات الحكومية لمدة 3 أيام، حيث يعد هذا الانطلاق بمثابة تحقيق حلم التحول الرقمي كأول بوابة حكومية للخدمات في مصر.