نشرت الصفحة الرسمية لشركة "كوكاولا" برومو توضح فيه رعايتها لمنتدى شباب العالم، الذي يعقد في شرم الشيخ.

وعلقت الشركة على البرومو: "ستتوقف الجولة العالمية الأولى لمنتدى الشباب العالمي في جميع أنحاء العالم، وسنلتقي بالشباب في جميع أنحاء العالم لنشر رسائل التمكين والتحفيز والأمل".

وأضافت: "كن جزءًا من المجتمع من خلال الانضمام إلى جلسات المرح والتفاعل، المدعومة من كوكاكولا".

يقام منتدى شباب العالم في الفترة ما بين 14 و17 ديسمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشكّلت إدارة المنتدى عدة لجان شبابية لتنظيم هذا الحدث رفيع المستوى، الذي يجذب الشباب والزعماء والقادة والشخصيات المؤثرة من مختلف أنحاء العالم.

ويشهد المنتدى هذا العام، بحسب بيان صادر عن المنتدى، مناقشات ثرية حول الشباب والإبداع والتنمية، كما يركز على عدد من القضايا الجديدة والملحة على الأجندة الدولية كالأمن الغذائي وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي.

يأتي اهتمام المنتدى بالأمن الغذائي لمناقشة فرص العمل الدولي المشترك من أجل القضاء على نقص الغذاء، إلى جانب الوقاية من جميع أشكال سوء التغذية وذلك فى إطار ما اشتملت عليه أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وفى إطار ليس ببعيد عن الأمن الغذائى، يوجد محور خاص بالبعد البيئي في جلسات المنتدى، حيث أدرك العالم فى السنوات الأخيرة أهمية التعامل العاجل مع قضية المناخ نظرا لما هو ممكن أن تحدثه من تداعيات اقتصادية واجتماعية، لا سيما فى ظل الظواهر المناخية الخطيرة كالاحتباس الحراري وأثره على مستقبل الحياة على الكرة الأرضية.

وفى ظل عالم تحكمه التكنولوجيا الحديثة والمتطورة فإن منتدى شباب العالم 2019 يخصص موضوعات نقاشية متكاملة تتعلق بكل من الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعى، إلى جانب تطبيقات الـ Block chain، حيث يتم تناول هذه المحاور النقاشية وجميع المفاهيم والتقنيات المرتبطة بها في إطار تفاعلي ومن منظور شبابى ومعاصر.

ولا تخلو أجندة المنتدى من بعض القضايا الحاضرة على لائحة اهتمامات المجتمع العالمي، خاصة المرأة ودورها في المجتمع فى عصر التكنولوجيا الرقمية، وتحديات الإبداع والفن والسينما في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

كان المنتدى فى نسختيه الأولى 2017 والثانية 2018 قد شكلتا محفلا ثريا يعبر عن آراء الشباب وأفكارهم وخرجت نقاشاتهم فيه بتوصيات ومبادرات ذات تأثير قوى ومهم.

وتم فتح باب التسجيل لحضور المنتدى هذا العام يوم 2 سبتمبر 2019، وسينتهى يوم 10 نوفمبر2019، عبر الموقع الالكترونى https://wyfegypt.com