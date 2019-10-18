تفاعل جمهور أوبرا دمنهور، مع الفنان وائل جسار، الذي قدم عددا من الأغاني على مسرح أوبرا دمنهور، مساء الخميس، في احتفالية تدشين أعمال المنطقة اللوجستية بالبحيرة، التي نظمتها إحدى الشركات.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية المنطقة اللوجستية بدمنهور، كصرح جديد من صروح الاقتصاد المصري، والذي يتم تنفيذها بالتعاون المثمر بين وزارة التموين والمحافظة وجهاز التجارة الداخلية، لإنشاءها.

جاء ذلك، خلال الاحتفالية التي نظمتها إحدى الشركات، مساء اليوم، في دار أوبرا دمنهور، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، والدكتور حسن الديب رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور حازم الديب المدير التنفيذي والعضو المنتدب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأوضح أن المنطقة اللوجستية بدمنهور، ستضم أسواقا تجارية وفنادق ومناطق ترفيهية ومطاعم وأسواق ومراكز خدمة وملاعب رياضية واستراحات ومستلزمات معيشية ومناطق ترفيهية للعاملين، على مساحة إجمالية 96 فدانا، لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، بإجمالي استثمارات 10 مليارات جنيه، مما سيسهم في جذب الاستثمارات، وتوفير 25 ألف فرصة عمل مباشرة أكثر من 75٪ منها لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ، أنه جرى التنسيق مع الشركات الكبرى المنفذة للمشروع، لعمل كوبري دائري على الطريق الزراعي السريع، أمام المنطقة، لتحقيق السيولة المرورية، وخدمة المنطقة وروادها، مشيرا إلى أن محافظة البحيرة تعتبر بيئة خصبة وآمنة وجاذبة لكافة الاستثمارات العملاقة والمشروعات القومية والإنجازات التي تتحقق يوما بعد يوم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.