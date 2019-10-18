أكد وزير الاتصالات أن جميع الخدمات الحكومية سيتم تقديمها للمواطنين ببورسعيد بشكل إلكتروني في نهاية العام الجاري وسيُتيح للمواطنين في بورسعيد استخدام كل الخدمات الحكومية إلكترونيا، موضحًا أنه في آخر يناير 2020 سيتم إطلاق ثلاث خدمات لكل المحافظات إلكترونيا، وهي خدمات المرور، وخدمات البطاقات التموينية، وخدمات التوثيق.

وأضاف الوزير، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، على قناة "DMC"، أن تعميم هذه الخدمات يأتي من أنها تمس عددا كبيرا من المواطنين في كل المحافظات، موضحًا أنه لن يتم إطلاق كل الخدمات مع بعضها في باقي محافظات مصر في نهاية يناير المقبل لأن هذا الملف يحتاج إلى بنية أساسية وتحتية مهيئة بالكامل له.

وأوضح أن الأجهزة في الهيئات مرتبطة مع بعضها البعض بشبكة كوابل ألياف ضوئية وليس لها علاقة بالإنترنت، موضحًا أن هناك 31 ألفا و800 مبنى حكومي في مصر، وتعميمها إلكترونيا سيُكلف الدولة 6 مليارات جنيه، ومن المستهدف تحقيق ذلك خلال 30 لـ36 شهرًا من الآن.