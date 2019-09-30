قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن السراح الجميل في الطلاق الذي جاء في القرآن الكريم هو الذي السراح الذي لا يخالطه عداء، "يعني يا طليقي كن صديقي"، وذلك خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC".

وأضاف "الجندي": "مش لازم مع حدوث حالات الطلاق يحصل حرب عالمية ثالثة، ويبدأ الكر والفر في محاكم الأحوال الشخصية، ويستخدموا الأولاد كذخيرة في مدفعية العداء والخصام ما بين الزوج والزوجة"، مشيرا إلى أن هذا خطأ جسيم يقع فيه معظم المواطنين في المجتمع، ولكن يجب علينا جميع تعلم أدب الخصام.

وأكد أن الصبر الجميل هو الشكوى لله وأن تكون معه فقط، حيث إن الصبر الجميل له مواصفات جودة معينه، وهي "الصبر الذي لا يكون معه ضجر، أو شكوى"، متسائلًا: "ما فائدة الصبر لو انت عامل فضيحة وعمال تفضح في القدر في كل مكان تقعد فيه".

وتابع: "الصبر الجميل هو أن تكتم أحزانك، فلن يحمل همومك غيرك، ما حك جلدك مثل ظفرك، فتول أنت جميع أمرك، حط همومك في قلبك، وتأكد اللي انت بتشكيه محدش هيقدر عليه، قف بباب الله ومش هتندم، يعني متشهرش بالله، ولا تشكو الله لأحد من خلقه".

وواصل: "يعني لو واحد صاحب نفوذ وسلطة وأتباع ومال وجه ظلمك وانت رجل غلبان، هتشكي للناس ليه، هيقعدوا يندبوا حظك ويقلبوا عليك المواجع، يعني تخلي الفضفضة مع من ابتلاك بها".