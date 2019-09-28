أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بالمظاهرات المؤيدة للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الجمعة، قائلا: "الحقيقة الشعب دة عمل حفل تخرج إمبارح"، وذلك خلال تقديمه برنامج " لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC".

وأضاف "الجندي": "أظن الصفعة دي مش هيقوموا منها، شعب مصر لن يسمح ولن يسمع من هؤلاء مرة تانية، إنما بقى اللي عاوزين يمسكوا العصاية من النصف، كل سنة وأنتم طيبين، اللقطة خلصت والفرح انفض، البلد فاقت ليكم وعارفة الناس اللي واقفة في المنطقة الرمادية، هما دول المذبذبين".

وتابع: "أنتم قعدتم خايفين تقولوا كلمة الحق، وخايفين تتشتموا، واللي خايف من الشتيمة والتهديد، ليس له في صورة المجتمع مكان، والرجولة مواقف، والحفلة اللي الوطن كان فيها أثبتت الرجال والمواقف".