أكدت المخرجة ساندرا نشأت، أنها تعتمد في كل أعمالها التي قامت بها من قبل، حتى حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المصور الخاص بها أحمد عبدالعزيز والمنتج هاني عبدالله: "هننزل يالا ننزل، وبنكون مبسوطين وبنتفسح وكل واحد يصرف على نفسه".

وأضافت "نشأت" خلال استضافتها ببرنامج "يحدث في مصر" والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن حوارها مع الرئيس السيسي كانت فرصة لا يجب أن تفقدها خصوصا الجزء الخاص بحديث المواطنين له.

وأشارت إلى أن الرئيس قد رحب بتلك التجربة واستمع إلى الآراء الإيجابية والسلبية التي عرضت عليه: "كانت أحلى وأصدق وأظن ده اللي حصل"، متابعة: "أنا كنت حاسة أن المواطن اللي الناس اختارته وعايزاه وحباه إلى الآن ليها طلبات ولازم كنت أقولها ووصلتله".