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1.5 مليار جنيه جملة استثمارات "كهرباء جنوب الدلتا" خلال 2018-2019

1.5 مليار جنيه جملة استثمارات "كهرباء جنوب الدلتا" خلال 2018-2019

"الوزراء" ينفي حذف مليون مواطن من البطاقات التموينية

"الوزراء" ينفي حذف مليون مواطن من البطاقات التموينية

البنك الدولي يشيد بأداء وزارة الإسكان في تنفيذ برنامج الصرف الصحي

البنك الدولي يشيد بأداء وزارة الإسكان في تنفيذ برنامج الصرف الصحي

اندلاع معارك شرسة بعد القبض على نجل "إمبراطور المخدرات" في المكسيك

اندلاع معارك شرسة بعد القبض على نجل "إمبراطور المخدرات" في المكسيك

"القوى العاملة" تشارك في اجتماعات مجلس إدارة "العمل العربية" بالقاهرة

"القوى العاملة" تشارك في اجتماعات مجلس إدارة "العمل العربية" بالقاهرة

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