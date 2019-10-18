يجري وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة محادثات مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، فيما أثارت قرارات الرئيس دونالد ترامب حول سحب جنوده من سوريا قلقا لدى الإسرائيليين.

ووصل بومبيو إلى إسرائيل بعد أن تفاوض هو ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في انقرة على اتفاق أتاح تعليق تركيا عملياتها العسكرية في شمال شرق سوريا.

لكن هذا الاتفاق أثار انتقادات حيث اعتبره كثيرون تخليًا عن حلفاء واشنطن الأكراد.

بدأ بومبيو ونتنياهو اجتماعهما صباح الجمعة في مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلية في القدس المحتلة.

ويراقب الإسرائيليون عن كثب قرارات ترامب المتعلقة بسوريا عن كثب وهم قلقون من أن يتخلى عنهم أيضا أبرز حليف لهم.

وتتخوف إسرائيل أيضا من عدوها اللدود إيران والتي يمكن أن تسد أي فراغ في سوريا المجاورة.

ويغلب التوتر على علاقات نتنياهو بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يعتبر مؤيدا كبيرا للقضية الفلسطينية.

وكان نتنياهو دان "بشدة" في بيان الاسبوع الماضي "اجتياح تركيا" للمناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا، محذرا من "تطهير عرقي" للأكراد.

وأشاد الرئيس ترامب بإعلان تركيا وقف إطلاق النار ووصفها بـ"أخبار رائعة من تركيا".

وقال جيمس جيفري الممثل الأمريكي الخاص في سوريا للصحفيين على متن طائرة وزير الخارجية مايك بومبيو "طمأننا الأتراك عدة مرات بأنه لا نية لديهم على الإطلاق، ومن الرئيس أردوغان شخصيا اليوم، بالبقاء في سوريا لفترة طويلة".

وكان جيفري يتحدث خلال توجهه برفقة بومبيو إلى تل أبيب من أنقرة.

وتأتي زيارة بومبيو إلى إسرائيل أيضا فيما يحاول نتنياهو انقاذ مستقبله السياسي، حيث لم يتمكن من تشكيل حكومة وحدة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 سبتمبر.

كذلك، يواجه نتنياهو احتمال توجيه إليه اتهامات بثلاث قضايا منفصلة تتعلق بالفساد في الأسابيع المقبلة.