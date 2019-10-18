لقي طفل مصرعه، بعد أن صدمته سيارة ميكروباص في أثناء سيره بجوار والدته، أمام نادي الجامعة بمدينة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير الأمن، إخطارا، من فرفة عمليات النجدة، يفيد بوصول بلاغ بوقوع حادث سيارة (ميكروباص) صدمت طفلا أمام نادي الجامعة بمدينة أسيوط.

وانتقلت قوات من الشرطة والإسعاف، حيث تبين مصرع الطفل "كريم ثروت الريس"، ونقلت جثته إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي.

وبسؤال شهود العيان، أشاروا إلى أنه حال سير الطفل بجوار والدته بالطريق أمام النادي، كانت السيارة مسرعة، فصدمته، وتوفي في الحال.

وأُلقي القبض على السائق، والتحفظ على السيارة.

وحرر المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.