لقي منذ قليل، شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم شاحنة مع دراجة نارية بقرية أبو منقار بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

جاء بعد انزلاق الدراجة النارية أسفل عجلات الشاحنة نتيجة السرعة وعدم القدرة على التحكم في الدراجة النارية، ما أدى إلى وقوع الحادث.

وكان ورد إخطار أمني إلى اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بوقوع حادث تصادم بين شاحنة ودراجة نارية على طريق قرية أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة ووجود مصاب ومتوفى في موقع الحادث.

وتبين مصرع "أسامه أحمد محمد عبدالدايم" 21 سنة، وإصابة "علاء أحمد محمد السعيد"، 22 سنة، بكسر مضاعف بالقدم اليمنى والساعد الأيمن والأيسر واشتباه بوجود نزيف داخلي، وجرت إحالته إلى مستشفى قصر العيني بأسيوط، وإيداع جثة المتوفى بمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.