قد تتلقى في بعض الأحيان فواتير عداد الكهرباء بقيمة مالية مرتفعة، قد تتعدى استعمالك الحقيقي للكهرباء، لذلك تستعرض "الوطن" الإجراءات والمستندات المطلوبة ومراكز خدمة المحافظات لتقديم طلب تصحيح قراءة عداد خاطئة:

المستندات المطلوبة لتقديم طلب تصحيح قراءة عداد خاطئة

يتوجه صاحب العقار إلى مركز خدمة شركة الكهرباء التابعة للمحافظة، ويقدم الآتي:

بطاقة الرقم القومي.

الإيصال الخاطئ.

الإجراءات المطلوبة لتقديم طلب تصحيح قراءة عداد خاطئة

بعد تقديم المستندات يتوجه على الفور مندوب الشركة إلى العقار لتفيذ الآتي:

المعاينة على الطبيعة لفحص العداد ظاهريا

تعديل القراءة طبقا للقراءة على الطبيعة

في حالة وجود خطأ يجري إلغاء الإيصالات الخاطئة وتعديلها

تقدم شركات الكهرباء تلك الخدمة مجانا للمواطنين، دون دفع أي رسوم.

مراكز تقديم الخدمات بشركات توزيع الكهرباء بالمحافظات

محافظة الجيزة "شركة جنوب القاهرة".

محافظة سوهاج "شركة مصر العليا".

محافظة القليوبية "شركة شمال القاهرة".

محافظة الإسكندرية "شركة الإسكندرية".

محافظة مطروح "شركة البحيرة".

محافظة أسوان "شركة مصر العليا".

محافظة المنيا "شركة مصر الوسطى".

محافظة كفر الشيخ "شركة شمال الدلتا".

محافظة القاهرة "شركة شمال وجنوب".

محافظة أسيوط "شركة مصر الوسطى".

محافظة جنوب سيناء "شركة القناة".

محافظة بورسعيد "شركة القناة".

محافظة الوادي الجيد "شركة مصر الوسطى".

محافظة الغربية "شركة جنوب الدلتا".

محافظة الشرقية "شركة القناة".

محافظة شمال سيناء "شركة القناة".