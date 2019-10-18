وجهت وزارة التنمية المحلية المحافظات بتشجيع الجمعيات والمؤسسات الخاصة بذوي الإعاقة للمشاركة في المعارض التي تنظمها بعض الجهات لتوفير فرص للتمكين الاقتصادي والاجتماعي وتوفير الخدمات الضرورية لذوي الإعاقة، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بدعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيلا لبروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة.

وأشارت الوزارة إلى محافظات القاهرة ومطروح والمنيا وأسيوط والأقصر المشاركة بالمنتجات المميزة لأعضاء المؤسسات الخاصة بذوي الإعاقة في المعارض التي تنظمها وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي وذلك بدور وأندية القوات المسلحة على مدار الشهور المقبلة حتى نهاية العام الحالي.

وأكد وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات وإعطائهم جميع الحقوق التي تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكنهم من الاندماج في المجتمع والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم وطاقتهم الابداعية كأعضاء فاعلين في المجتمع في ظل اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة بهم لدعمهم وضمان حقوقهم الانسانية والصحية والاجتماعية بما يعمل على تحسين حياتهم وتطورها بصورة تكسبهم الثقة بالنفس وبالمجتمع.

وأشار إلى أن مركز التنمية المحلية بسقارة سينظم خلال العام التدريبي الحالي وللمرة الأولى حقيبتين تدريبيتين تتعلقان بذوي الاحتياجات الخاصة الأولى لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والثانية دورة تدريبية للعاملين بالمحافظات على كيفية التعامل مع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة موضحاً مساندة برنامج "مشروعك" الذي تنفذه الوزارة وإعطاؤه أولوية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم.

وأضاف أنه يجري حاليا التنسيق مع جميع المحافظات والمجلس القومي لشؤون الإعاقة لرصد الصورة الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في القري والنجوع والأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية واقتراح حلول للمشكلات التي تواجههم وتوفير الاتاحة المكانية في المرافق العامة في المحافظات تيسيراً لحرية تنقلهم مع تفعيل جهود محو أميتهم والمشاركة في الأنشطة والمؤتمرات الداعمة لقضايا الإعاقة.