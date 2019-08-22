استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في مقر الوزارة اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، خاصة في القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين، وتذليل أي معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالمحافظة.

وأشار شعراوي إلى أنّ اللقاء تناول جهود المحافظة في تطوير منطقة المثلث الذهبي ومشروعات الرصف ومياه الشرب والصرف الصحي والإنارة والتجميل ورفع كفاءة الطرق ومشروعات البنية التحتية، كما تناول اللقاء متابعة ملف تقنين أراضي الدولة وإزالة التعديات المخالفة، وإجراءات تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتنفيذ قرارات مجلس المحافظين الخاصة بطلاء المباني تنفيذاً لقانون البناء الموحد.

وأكد وزير التنمية المحلية خلال اللقاء أهمية بذل أقصى الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وحل أي مشكلات، مشددا على ضرورة التواصل معهم من خلال اللقاءات الأسبوعية وقنوات التواصل للاستماع لمقترحاتهم ولحل مشكلاتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.

واستعرض اللقاء منظومة النظافة الجديدة ومشروعات الخطة الاستثمارية التي تنفذها المحافظة وتقدر بنحو 519 مليون جنيه، إضافة لجهود المحافظة في مجال تعزيز آفاق الاستثمار وإنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة في مدينة الغردقة، والتركيز على نوعية المشروعات التي تناسب مع طبيعة المحافظة السياحية واستغلال الموارد البيئية المحلية لها، إضافة لإنشاء عدد من الأسواق الحضارية النموذجية بالمحافظة.