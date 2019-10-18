توجهت قافلة من مديرية الأوقاف بالإسكندرية، اليوم، إلى إدارة محرم بك، حيث تناولت الخطبة "الحديث عن ذكر الله وأثره في استقامة النفس البشرية وتهذيبها وتحصينها من وساوس النفس ومهاوي الهوى ونفث الشيطان"، ليعيش الإنسان موصولا بربه.

وقال الشيخ حسن عبد البصير، مدير عام الدعوة، على هامش تنظيم القافلة، اليوم، إن هذه القوافل تصل إلى قرى أبيس وأطرافها لتعالج الأفكار وتصححها لدى المواطنين، وتلتحم بالجمهور لترد على أسئلتهم.

وفي سياق آخر، أوضح "عبد البصير"، أن المديرية اتساقا مع واجبها الدعوى ستوزع 4 أطنان لحوم، على قرى "أبيس والمنتزه والجمرك وبرج العرب والعامرية أول"، مردفا: "لتكتمل سيمفونية الدعوة والمشاركة المجتمعية لخدمة الدين والوطن".

وأعرب الدعاة عن سعادتهم بهذه القوافل، كما أشادوا بحفاوة الاستقبال من أهالي الإسكندرية.