أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من فحص 387 ألفًا و957 طالبًا بالصف الأول الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2019-2020، ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، التي تستهدف الطلبة الجدد الملتحقين بالمرحلة الإعدادية، بداية من مطلع أكتوبر الجاري، حتى مساء أمس الخميس 17 أكتوبر.

وأوضحت الوزارة، أن المسح الطبي لطلاب الصف الأول الإعدادي يستهدف حوالي 2 مليون طالب، وذلك لمدة 3 أشهر، حيث جرى تخصيص 414 فريقًا للعمل بالحملة في 27 محافظة، وذلك لضمان استفادة طلاب المرحلة الإعدادية الجدد القادمين من المرحلة الابتدائية بالحملة، ضمن خطة الوزارة في تبني استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشارت الوزارة إلى أن حملة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس في الثلاث مراحل الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، انتهت من فحص 3 ملايين و780 ألفًا و435 طالبًا، حيث يجري الفحص من خلال فرق هيئة التأمين الصحي التي نفذت الحملة بمدارس الحضر، بالإضافة إلى الفرق التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات لمتابعة الحملة بمدارس الريف.

وتابعت أن المبادرة انتهت من فحص 3 ملايين و162 ألفًا و459 طالبًا بالمرحلة الثانوية، مضيفًا أنه جرى تخصيص 1058 فريقًا طبيًا لتنفيذ الحملة بـ 8373 مدرسة ومعهد.

ولفت إلى أن المسح الطبي في المدارس يجري باستخدام الكاشف السريع ويتم تحويل الحالات الإيجابية إلي لجان هيئة التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات المطلوبة وتلقي العلاج بالمجان بالإضافة إلى إحالة الحالات الخاصة إلى اللجنة العليا للمناظرة.

كما أوضح أن المبادرة شملت مسح الطلاب المستجدين بالجامعات، ممن لم يجري فحصهم مع طلاب المرحلة الثانوية، حيث تم مسح 315 ألفًا و930 طالبًا بالفرق الدراسية الأولى بالجامعات الحكومية بداية من مطلع شهر أغسطس للعام الحالي، مضيفًا أن الحملة تستهدف 459 ألفًا و592 طالبًا في 27 جامعة حكومية، كما أن فرق وزارة الصحة خصصت 320 فريقًا لتنفيذ الحملة.

وأشار إلى أنه جرى مسح 5 آلاف طالب بفروع جامعة الأزهر في 19 محافظة وذلك بداية من منتصف أكتوبر الجاري، موضحًا أن عدد الطلاب المستهدفين بالمسح حوالي 90 ألف طالبًا، وتم تخصيص 155 فريقًا طبيًا من وزارة الصحة والسكان لمتابعة تنفيذ الحملة بفروع جامعة الأزهر.