زار وفد من وزارة الصحة، أقسام مستشفى الفيوم العام، لتفقد سير العمل بمبادرة صحة المرأة (الإكتشاف المبكر لأورام الثدي) في المحافظة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

والتقت الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بمكتبها، الوفد الوزاري، الذي يضم كلا من، د.جلال الشيشيني، معاون وزير الصحة لشئون المبادرات، والمهندس طارق سعد، مستشار الوزيرة لشئون المعلومات، والمهندس حافظ أحمد، مسئول معلومات مبادرة صحة المرأة.

وزار وفد الوزارة، مستشفى الفيوم العام، برفقة وفد من مسؤولي المديرية، يضم وكيل الوزارة، ود.شريف صبحي، مدير الطوارئ، ومحمود طه، مسئول مركز المعلومات بالمديرية، وكان في استقبالهم د.محمد عبد الله، مدير المستشفى، ود.أشرف علام، استشارى جراحة الأورام، ود.محمد الدمرداش، رئيس قسم النساء.

وتفقد الوفد، أعمال المبادرة، وقسم الأشعة، وجهاز أشعة الماموجرام، ووحدة فحص الثدي ووحدة المعلومات الخاصة بالمبادرة، وعيادة الأورام، وقسم الأورام الداخلي، استعدادا لمرحلة تحويل الحالات الإيجابية المكتشفة إلى المستشفى العام، لاستكمال الفحوصات وتحديد نوع العلاج.