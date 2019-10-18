شهدت الليلة الختامية لموالد سيدي أحمد البدوي واقعة تعد الأولى من نوعها، حيث اقتحم مجموعة من الشباب المسرح الرئيسي الذي ينشد عليه محمود ياسين التهامي نقيب المنشدين، وحاولوا الاعتداء عليه.

ووجه "التهامي" اللوم عبر صفحته على فيس بوك لبعض أبناء الطريق، محملاً إياهم مسؤولية الاعتداء.

فيما جددت دار الافتاء المصرية، عبر موقعه نشر ضوابط التصوف السني، حيث أكد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية أن التصوف هو السعي للوصول إلى درجة الإحسان، وعلامة هذه الدرجة أن تعبد الله كأنك تراه، ولا يمكن أن يتعارض الإحسان مع الإسلام، أو مع الإيمان، فالإحسان دائرة داخل دائرة الإيمان، والإيمان دائرة داخل دائرة الإسلام، وهذه الدوائر متداخلة، لا يمكن أن تتقاطع أو تتباعد أو تتعارض.

وأضافت الافتاء: "اتفق الصوفية على أن التصوف لا يوجد إلا بالتزام الشرع، وكانت عباراتهم في ذلك صريحة لا تحتمل التأويل، والشيخ الصوفي هو من قطع طريق السلوك إلى الله، وأذن له من قبل شيخه بتربية المريدين، وتهذيب نفوسهم، وتنقيتها من أدرانها وشهواتها حتى تصل إلى طريق الهداية، وصراط الله المستقيم، ولا يجوز لأحد أن يتصدر للتربية إلا بعد أن يقطع مراحل السير في طريق الله تعالى؛ فالشيخ الصوفي عليه أن يعين المريد على ذكر الله، وعلى التفكر والتدبر في آيات الله تعالى، وعلى إصلاح النفس من العيوب، وشفاء القلب من الأمراض، كل ذلك في التزام تام بالشريعة، ولا يعتقد طريقا يوصل إلى الله يشتمل على مخالفة الشريعة.

"حاولوا يوقعوا المسرح".. كواليس الاعتداء على محمود التهامي في مولد السيد البدوي

يذكر أن الليلة الختامية لموالد سيدي أحمد البدوي شهدت واقعة تعد الأولى من نوعها، حيث اقتحم مجموعة من الشباب المسرح الرئيسي الذي ينشد عليه محمود ياسين التهامي نقيب المنشدين، وحاولوا الاعتداء عليه.

وروى التهامي، عبر صفحته الرسمية تفاصيل الواقعة، قائلا: "ما حدث من أول الحفل، شباب حاولوا إيقاع المسرح وشباب صعدوا وحاولوا الاعتداء على شخصي الفقير إلى الله وأنا في قمة استسلامي وغير مخون لولا ستر الله"، مضيفا أنه عاد لإكمال الحفل بعد اتصال اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، وإرساله مأمور القسم والضباط لمرافقته مرة أخرى للحفل، والذين حرصوا على إتمامه، مشيرا إلى أنه تفاجأ بوجود جمهور "السيد البدوي" في مكانه منتظرين عودته مرة أخرى لإحياء الحفل.

نقيب المنشدين: شوية بلطجية اتصوروا وهيتجابوا

وأكد التهامي أن هذه تصرفات فردية، لا تمت لجمهور السيد البدوي بصلة، الذي اعتاد منه كل ترحابٍ ومودة، مشيرا إلى أنه يرتبط بالجمهور بعلاقة خاصة تمتد لأكثر من 18 عاما.

وتابع: "أعترف بخطأي في قرار عدم تدخل رجال الأمن من البداية في تأميني على المسرح رغم إلحاح مأمور القسم، باعتقاد مني أن أبناء المدد وأبناء الطريق والأحباب من الصوفية، يكنون لي كل الخير" مضيفا "لا يا محمود يا تهامي، متضحكش على نفسك، هناك من إخوانك في المجال وأبناء الطريق، من يتعبه تواجدك وتواجد أبيك وإخوتك في الموالد".

واختتم حديثه: "اللي عاوز يشيل، يشيل يا اخونا، من غير ما ينزل لمستوى (..)، بإنه يسلط شوية بلطجية تبوظ مولد الناس بتستناه من السنة للسنة، والشباب أتصور وهيتجاب والجهات المختصة هتاخد إجراءاتها".