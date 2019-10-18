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الأحد.. مصر تستضيف مؤتمر القصة الشاعرة في دورته العاشرة

الأحد.. مصر تستضيف مؤتمر القصة الشاعرة في دورته العاشرة

شروط وتفاصيل الالتحاق ببرنامج "اليونسكو" للتدريب

شروط وتفاصيل الالتحاق ببرنامج "اليونسكو" للتدريب

الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 160 مواطن في قافلة طبية مجانية ببني سويف

"بعلم الوصول" يمثل مصر.. 12 فيلما تتنافس على "تانيت قرطاج الذهبي"

"بعلم الوصول" يمثل مصر.. 12 فيلما تتنافس على "تانيت قرطاج الذهبي"

محافظ أسيوط يوجه بمتابعة تنفيذ مبادرة "صحتنا في نظافة بيئتنا"

محافظ أسيوط يوجه بمتابعة تنفيذ مبادرة "صحتنا في نظافة بيئتنا"

فيديو.. أخطر حوادث الطائرات على مستوى العالم

فيديو.. أخطر حوادث الطائرات على مستوى العالم

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أقل من 18 سنة.. قريب "شهيد الشهامة" يكشف تاريخ ميلاد "راجح"

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