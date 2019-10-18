أعلنت وزارة الداخلية التونسية إحباط 3 محاولات لاجتياز الحدود البحرية بصورة غير الشرعية، بولايات المنستير ومدنيين ونابل، وضبطت 55 شخصا.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن دورية تابعة للحرس الوطني بولاية المنستير تمكنت من ضبط 33 شخصا تتراوح أعمارهم بين 22 و45 عاما، وبالتحري معهم اعترفوا أنهم كانوا بصدد المشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية باتجاه أوروبا.

وتمكنت دورية تابعة لفرقة الإشاد البحري للحرس الوطني بولاية مدنين من ضبط 20 شخصا على متن مركب، بينهم 5 أفارقة، تتراوح أعمارهم بين 20 و37 عاما، وكانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية باتجاه إيطاليا، فيما تم مصادرة مبلغ مالي من العملة الأجنبية كان بحوزتهم.

وتمكنت دورية تابعة لمركز الحرس البحري بولاية نابل من ضبط شخصين كانا يعتزمان المشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية، باتجاه أوروبا، ومصادرة كمية من المحروقات كان بحوزتهم.

وأمرت النيابة العامة بمواصلة احتجازهم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.