"تموين الإسكندرية" تحرر 119 محضرا خلال حملة لضبط الأسواق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة، أسفرت عن تحرير نحو 119 محضرًا بأقسام الشرطة المختلفة، وذلك في إطار الحملات المستمرة لضبط الأسواق.

وقال المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين، إن إدارة تموين العجمي حررت نحو 50 محضرا تتضمن محاضر استيلاء على المال العام، وتصرف دقيق بلدي مدعم، ومحاضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لمخابز بلدية، كما حررت إدارتي تموين غرب والجمرك نحو 26 محضرا، من بينهم محاضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن شرائح مختلفة لمخابز بلدية، ومحاضر عدم وجود سجل التفتيش لمخابز وعدم وجود شهادات صحية، وبيع أسطوانات بوتاجاز بسعر أزيد.

وتابع "سعدالله"، أن إدارة تموين المنتزه حررت نحو 43 محضرا تضمنوا محاضر إدارة وتشغيل مخبز بدون ترخيص من الجهات المختصة، إنتاج خبز ناقص الوزن، وبيع حصة لمخبز بدون إذن مسبق من التموين، وعدم جود ميزان حساس بالمخبز، وعدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لمخابز بلدية، وعدم الإخطار الشهري لحركة المواد البترولية لمحطة وقود.

وأكد وكيل وزارة التموين، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانوية حيال المخالفين.