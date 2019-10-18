"صحة الدقهلية" تنفي إصابة تلميذ ابتدائي بالالتهاب السحائي

نفى الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، صحة إصابة تلميذ بالصف الأول بمدرسة هشام بركات بطلخا بالالتهاب السحائي، قائلا: "التلميذ مصاب بفيروس بالدماغ اسمه (encephalitis)، وليس التهاب سحائي والمعروف بـ(meningitis).

وأضاف "مكي" في تصريح صحفي، أن الدقهلية خالية تماما من الالتهاب السحائي ولم تظهر بها أي حالات والفيصل مع أي أعراض مشابهة لأعراض المرض هو التحاليل، والطفل م.ع.، 7 سنوات بالصف الأول بمدرسة هشام بركات، دخل مستشفى الأطفال وتم تحويله لمستشفى الحميات بتاريخ 16-10-2019 وكان يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة وتغيير نسبي الوعي وتم دخوله العناية المركزة بالمستشفى وعمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة والمطابقة لحالة الطفل ساعة الدخول، وتم إعطاؤه العلاج اللازم.

وأشار إلى أنه تبين من كل الفحوصات التي أجريت له من ساعة الدخول وأثناء المتابعة وحتى تاريخه تؤكد عدم إصابته بالالتهاب السحائي والحالة مازالت تحت الملاحظة وسيتم نقله لمستشفى المنصورة الدولي ليكون تحت عناية مستمرة من الأطباء حتى يتخطى مرحلة المرض.

وأكد أن هناك شائعات مقصودة لإرباك العملية التعليمية وإثارة الذعر بين الأسر من وجود أمراض، وهذا كلام غير صحيح.