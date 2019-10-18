"الطب الوقائي": نطعِّم المسافرين وطلاب المدارس ضد الالتهاب السحائي

قال الدكتور علاء الدين عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن ما تردد بشأن انتشار مرض "الالتهاب السحائي" في محافظة الإسكندرية هو مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة؛ وما حدث هو ورود بلاغ على الخط الساخن لوزارة الصحة يفيد بإصابة 3 تلاميذ بهذا المرض بالمحافظة.

وأضاف "عيد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صوت الناس" والمذاع على فضائية "المحور"، أنه وعلى الفور تم تشكيل فريق من قطاع الطب الوقائي الذي اتجه إلى الإسكندرية للتأكد من الوضع؛ وبعد توجه الفريق إلى الحالات المشتبه في مرضهم بالالتهاب السحائي وجد الفريق شفاء الطالبة الأولى وعدم إصابتها بهذا المرض كما ورد في البلاغ وأعيدت إلى منزلها بعد وقت قصير من دخولها للمستشفى، موضحا أن الحالة الثانية كانت بأحد مراكز "طب الأطفال" بالإسكندرية وبعد عمل الإجراءات الأزمة اتضح وجود التهاب بالمعدة وخرجت بعدما تحسنت حالتها في نفس اليوم.

وأكد رئيس قطاع الطب الوقائي، أن الحالة الثالثة كانت تعاني فور وصولها إلى المستشفى من توقف بعضلة القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتم عمل كل التحاليل عليها والتي أثبتت عدم وجود مرض الالتهاب السحائي، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بإعطاء التطعيمات ضد الالتهاب السحائي بـ4 جرعات "أولى حضانة، أولى ابتدائي، أولى إعدادي، أولى ثانوي" وجميعها بالمجان؛ بخلاف تطعيم الوزارة للمصريين المسافرين للدول المتوطن بها المرض وكذا الحجاج والمعتمرين.