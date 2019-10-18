قادمة من اليونان.. الإسكندرية تستقبل أولى رحلات الكروز البحرية غدا

تستقبل محافظة الإسكندرية، غدا السبت، أول رحلة بحرية لباخرة سياحية قادمة من اليونان.

وقال محمد سعد، رئيس هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية، إنه يجري الإعداد لاستقبال أول رحلة بحرية لباخرة سياحية قادمة من اليونان بعد توقف دام لسنوات.

وأضاف "سعد"، في بيان، اليوم، أن الباخرة تحمل على متنها نحو 500 سائح أجنبي، منهم 100 فرد قادمين كوفد رسمي برئاسة فيدون فيدونوس عمدة مدينة باڤوس القبرصية، وذلك نتيجة لجهود وإعداد عام من العمل الجاد، وتوقيع اتفاقيات توأمة لتبادل الرحلات بين الجانبين، فضلا عن العلاقات السياسية الوطيدة التي تربط مصر بباڤوس.

وأكد أن ذلك في إطار الجهد المبذول لتنشيط السياحة البحرية، مشيرا إلى الخطط التي جرى إعدادها قبل أشهر بين الشركات والوكالات السياحية، معربا عن أمله في زيادتها من خلال المطارات والموانئ السكندرية حتى تعود فائدتها على الجميع.