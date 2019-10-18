محافظ قنا يتفقد أعمال التطوير بمحيط مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي

تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا بجولة تفقدية، اليوم، الأعمال التي تم تنفيذها بحديقة سيدي عبدالرحيم القنائي رافقه خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تفقد خلالها المحافظ، أعمال التطوير والتجميل وأعمال التشجير وإحلال وتجديد النافورات وتركيب الإضاءات الكهربائية ودهان البلدورات التي تمت بحديقه العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائي والمنطقه المحيطه بالمسجد.

ووجه محافظ قنا بضرورة الاهتمام بالحفاظ على المنظر الحضاري للحديقة وزيادة عدد العاملين بها وخاصة في الفترة المسائية بعد الأعمال التي تم تنفيذها بالموقع والذي يعد مقصدا للزائرين.

وشدد محافظ قنا على ضرورة المتابعة المستمرة للعاملين المكلفين من قبل الوحدة المحلية بمسئولية حراسة الموقع وإحالة المقصرين في أداء أعمالهم للتحقيق، وذلك للحفاظ على جمال ونظافة الحديقة والمنطقة المحيطة بالمسجد.

كما شملت الجولة تفقد الحالة المرورية بشوارع المدينة ووجه المحافظ بضرورة تحقيق الانضباط بالشارع وتطبيق الاجراءات القانونية ضد اصحاب المركبات المخالفة وتوقيع الغرامات على المخالفين.