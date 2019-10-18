"الزراعة": حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية

كلف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملة مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات، للكشف عن أي مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية، أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها، وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وتتعاون مديريات الطب البيطري، مع شرطة المسطحات المائية لشن حملة مكبرة في 9 محافظات وهي "الاسكندرية، الشرقية، الاسماعيلية، الدقهلية، جنوب سيناء، الفيوم، اسوان، بنى سويف، البحيرة"، حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 130 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات ورصدت 56 مركزا مخالفا ما بين العمل دون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية، ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر، وجرى عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

ومن جهته، أكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة، سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، والقيام بتقييم اللقاحات وكفاءتها في الحقل سنويًا بناء على نتائج المتابعة والرقابة خاصة في المحافظات، التي تشتهر بالإنتاج الحيواني.