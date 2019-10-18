"ساعة ونصف من الرعب والبكاء المتواصل"، ظلّت الطفلة هيام عصام أحمد أبو الرجالة، التلميذة بالصف الخامس الابتدائى بمدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسى، التابعة لمركز الحامول فى محافظة كفر الشيخ، محبوسة داخل مدرستها.

وكان عادل عبدالحي الشاهد على واقعة حبس التلميذة، أثناء مروره أمام المدرسة، في الساعة الثالثة عصرا سمع صوت صراخ طفلة، منهارة من البكاء، فتهمل ليسمع أكثر، قائلًا "ما إن تأكدت من الصوت حتى قفزت أعلى سور المدرسة لأدخلها، ومن ثم صعدت إلى الطابق الثالث لأسمع صوت الطفلة تبكي بصوت مرتفع". وتابع: "اتصلت بحاتم أبو جبل، مدير إحدى المعاهد الأزهرية الذي أجرى اتصالاً بصابر عبد العزيز مدير المدرسة، الذي أرسل بدوره عاملاً لفتح الفصل للطفلة، فحضر العامل وفتح الفصل وتم إخراج البنت".

وقرر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، استبعاد مدير مدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسي في مركز الحامول بكفر الشيخ، والتي شهدت العثور على التلميذة هيام عصام أبو الرجالة محبوسة في إحدى فصولها بعدما تركتها إدارة المدرسة تنظف الفصل، وأغلق الفصل عليها.وأمر المحافظ، بتوقيع جزاء على نوبتجي المدرسة، ومشرف اليوم الدراسي، ومعلم أخر حصة في الفصل الذي شهد الواقعة، وإجراء التحقيق معهم.